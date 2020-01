Fani, hundida al ver las imágenes de Christofer: "Me rompe verle así por mi culpa"

Fani ha visto en la hoguera de 'La isla de las tentaciones' lo mucho que su novio está sufriendo al ver las imágenes de su acercamiento con Rubén. "Me siento fatal, me he dejado llevar sin pensar en él, sin pensar en las cosas que le dije que no hiciera, siendo una egoísta. Ahora mismo iría, le abrazaría y le besaría. Tiene que estar súper decepcionado conmigo. Me siento rota de verle a si por mi culpa", ha dicho entre lágrimas.