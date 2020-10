Fani apoya a Marta y critica a Lester

A través de Twitter , la exconcursante ha dejado claro que le gustaría que Marta y Lester rompieran su relación dentro del programa. Fani ha animado a Marta a dar un paso adelante con Dani y ha dicho sin rodeos que Lester no es una persona de su agrado: "¡No me caes bien!".

Lester no me caes bien! #isladelastentaciones4

Fani bromea sobre el comportamiento de Tom

Parece que Fani no es partidaria de que Melyssa intente perdonar a su novio ya que públicamente ha declarado que le encanta la pareja que hace con David, el soltero más surfer de este año.

La indirecta de Fani ¿contra Mayka?

Pero si algo nos ha llamado la atención es que Fani solo defiende a Marta y Melyssa entre toda las chicas. De hecho, la exconcursante ha soltado una indirecta que parece ir dirigida contra Mayka y Melodie: "No me gustan los juegos por buscar cámara, me gusta la gente real y de corazón".