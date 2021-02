La hermana de Manuel y una amiga de Lucía protagonizan un tenso enfrentamiento que deja sin palabras a los colaboradores

En la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 3 ', Lucía dio por finalizada su relación con Manuel . La de Puerto Real se arrancó las joyas que le había regalado su novio y las arrojó a la hoguera. "Yo porquería en mi cuerpo no quiero, no quiero nada de él ", aseguró.

Sandra Barneda ha entregado al gaditano un cofre en el que se encontraban las joyas quemadas. "Me ha removido todo porque son muchos recuerdos. Me siento mal porque lo que he hecho; por otro lado me siento bien porque yo estoy haciendo lo que siento", ha dicho él.