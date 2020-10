Contenido exclusivo| Kevin y Matías responden: ¿Cómo se han tomado no ser elegidos para las citas?

Kevin confiesa que siente algo por Marta

Si hubo alguien que no encajó bien quedarse fuera de 'los elegidos' ese fue Kevin . El empresario ha confesado en más de una ocasión que comienza a sentir por Marta y por ello fue un mazazo especialmente duro que la canaria eligiese a Dani : "Marta dice que elige a Dani porque por mí cree que puede sentir algo más que por él y no quiere". ¿Realmente se cree Kevin las palabras de Marta?

Matías se queda con ganas de tener una cita con Melodie

El bautizado como 'Anaconda' por las chicas se ha vuelto a quedar sin cita. Matías, pese a tener muy buen rollo con las chicas, no ha sido uno de los elegidos para pasar un día de aventura con ellas, algo que no comprende: "Me gustaría que las chicas me dieran la oportunidad de conocerme mejor, una cita es una cita". Además, Matías nos ha confesado que la chica por la que más atraído se siente es Melodie: "Es con quien más tengo en común".