Lucía, que había aguantado muy bien el tipo en su cara a cara con Manuel, se vino abajo contándoles a todos en Villa Montaña lo que había sucedido. " Él ha venido corriendo detrás de mí diciendo que le perdonase y le diese un abrazo. Le dije que no podía. Me he dado la vuelta, me he ido y le he dejado ahí", les relataba sobre el momento más tenso de su encontronazo.

En Villa Playa, Manuel y Fiama llegaban de la mano. "Llegué a la hoguera. Tuve que enfrentar todas las imágenes con Lucía. Yo me he derrumbado casi todo el tiempo, me he echado a llorar porque es lo que me ha salido. Me han venido muchos recuerdos y momentos a la cabeza. Mi relación con Lucía se ha roto. Ella ha decidido irse sola y yo con Fiama. Si digo la verdad, en muy poco tiempo la chiquilla me ha transmitido cosas. Yo quiero seguir conociéndola fuera pero tengo que abandonar esta noche", les explicaba a sus compañeros muy emocionado.