"Yo considero que necesito un poquito de tiempo para conocer a los chicos, tanto en el programa como en la calle, necesito dos tres días para ver si puedo conectar, me gustan o no me gustan. Lo que no voy a hacer es centrarme en un físico e ir a atacar. Necesito saber si puedo tener algún tipo de conexión. Con Hugo fue evolucionando al final del programa entonces no pude hacer nada más", ha aclarado.