Marta ha aclarado que no es que le duela ver a Lester en la cama con otra mujer (que cada vez le duele “menos”) sino el acordarse de “todo lo que le ha dado en la vida” y que él jamás le “agradeció”. Se ha asombrado mucho de ver a Lester llorando por ella y, al segundo, “comiéndole la boca a Patri”. Eso le ha hecho estallar: “A mí él me ha puesto los cuernos y no he ido a que nadie me coma la boca, ¡qué hipócrita! Pues mira se lo regalo, que se lo coma con papas”, ha dicho, asumiendo que ella también lo ha hecho mal en el concurso. Marta ha pedido no ver "ninguna imagen más" y ha gritado que se siente "una pringada".

Mayka: "Creo que me he equivocado"

Además, Mayka ha visto lo mal que lo ha pasado Pablo al ver que ella, que le había jurado amor eterno se ha enrollado con Óscar. Ella pensaba que Pablo no la quería y, al darse cuenta de que está sufriendo y de que le está contando sus penas a las tentadoras, cree que puede haber tomado una mala decisión: “Este Pablo me gusta más, el que habla con las chicas normal. Ahora me quedo mal porque no sé si estoy haciendo bien y creo que me he equivocado, creí que no me quería. Yo sigo enamorada de él, pero no me va querer ver ni en pintura”, ha dicho entre lágrimas.