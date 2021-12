Sandra Barneda no daba crédito a lo que estaba escuchando y se lo hizo saber a Álvaro con un zasca muy sutil: “Te recuerdo que también te has besado con una chica. Después de cuatro años y de estar en vuestro mejor momento… Creo que merece la pena reflexionar”. El de Elche se quedó sorprendido y respondió en voz muy baja: “Mucho, mucho”.

“No quiero parecer hipócrita. Yo también he pasado el límite, pero considero que lo he hecho diferente y él cuando ha hecho esto no sabía que yo había pasado ningún límite. Duele porque llevo muchos años con él”. Pero lo que más la afectó fue recordar un mensaje que su madre le había enviado antes de empezar la aventura de ‘La isla de las tentaciones’ y que decía: “Por favor, quiero que volváis juntos porque quiero a Álvaro como yerno, sé que podéis con esto y con lo que os venga por delante”.