Sandra Barneda avisa de lo fuerte que es ‘La isla de las tentaciones 3’: “No solo tuve que contenerme de palabras, también de lágrimas”

La presentadora avisa de que la nueva temporada "es más emocional" y "supera a la segunda".

El gran estreno de 'La isla de las tentaciones 3' es el jueves a las 22:00 h. en Telecinco

A Sandra Barneda casi le da un ataque de risa cuando le preguntó a Mayka que cómo se llamaba su oso, Rosito

“Esta tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ supera a la segunda”, desvela Sandra Barneda a pocos días del estreno de los nuevos programas del formato, que podremos ver el jueves a las 22:00 h. en Telecinco. Esta temporada se grabó el pasado verano, una semana después de que finalizara la segunda y a la presentadora y a todo el equipo les pasó algo de lo más curioso: “A los tres días no nos acordábamos del casting de la segunda edición. Estábamos enganchados”.

Según Barneda, la nueva temporada es “la más emocional de todas”, a lo que contribuye que el casting es completamente diferente a los anteriores y los protagonistas actúan de manera diferente. “En este programa llegan y creen que saben lo que van a vivir, pero desde el minuto uno se dan cuenta de que no tienen ni idea”, explica la presentadora.

Sandra Barneda también lo pasa mal

Pese a que en las galas la vemos con el rostro neutro e intentando no tomar partido, a Sandra Barneda le costó “una barbaridad” mantenerse en esa posición. Eso avanza las imágenes tan fuertes que nos esperan: “No solo tuve que contenerme de palabras, sino que también de lágrimas”. Para ella ha sido muy difícil ver a los participantes en las hogueras, completamente destrozados, y no poder darles un abrazo.

“Yo acabo queriéndoles. Soy como la compañera que intenta acompañarles en ese viaje”, describe la presentadora durante la rueda de prensa de presentación de la tercera edición. Aunque no lo veamos en la televisión, Sandra dice que las parejas muchas veces le preguntan si hay más imágenes o si no les puede contar algo de lo que está ocurriendo en la otra villa. Ella no lo hace, aunque le cuesta: “Es muy complicado porque ves que se están rompiendo”, nos dice. Pero, a pesar de todo, ha llegado a una importante conclusión: “Lo que he entendido es que eso forma parte de su viaje porque se encuentran con sus propios miedos e inseguridades”.

Muchas veces, todo lo que ha vivido ha provocado que se le parta el corazón. “A lo mejor es porque soy proamor y sigo creyendo en el amor”, reflexiona.

Sus mejores momentos de la segunda edición

Sandra Barneda ha recordado algunos de los momentos que más huella le dejaron de la segunda edición. Se le puso la piel de gallina cuando, después de que Melyssa se rompiera al ver el acercamiento de Tom Brusse y Sandra, Melodie fue con ella y la consoló de una manera que aplaudió España entera. También ha desvelado un momento en que casi le entra un ataque de risa: cuando le preguntó a Mayka que cómo se llamaba su oso, Rosito.

Las novedades de la tercera temporada

La luz de la tentación es una de las grandes novedades de ‘La isla de las tentaciones 3’. Es una alarma que suena en la villa cuando la pareja de alguno de los residentes ha pasado la línea. “Acentúa más las emociones basadas en que no sabemos qué está ocurriendo. Si estás todo el día rayadísimo pensando en tu pareja y e suena la luz de la tentación piensas que es tu pareja la que se ha saltado el límite. A mí no me gustaría estar en el pellejo de ninguno”, detalla Barneda.

Además, veremos “una hoguera que no se ha vivido en ninguna de las ediciones, muy complicada”.

Los debates serán los lunes