Sandra abre su corazón a Tom para decirle que está empezando a enamorarse: su conversación sobre sus planes de futuro

Tom y Sandra no se separan. Desde que el novio de Melyssa se dejase llevar con la soltera, han formado la pareja más sólida dentro de Villa Montaña. En 'El Debate de las tentaciones' hemos visto que Tom, incluso, le ha dicho de irse juntos de la isla .

"¿Cómo te sientes?", le preguntó a Sandra. "Rara y desestabilizada porque nunca he sentido esto. Pero me gusta lo que estoy sintiendo", respondía tímida ella. "¿Un poco enamorada?", se cuestionaba Tom. "No lo sé", decía Sandra.