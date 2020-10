Guille 'El Largo' y Fátima son expulsados de 'La isla de las tentaciones 2': "Habían tantas hienas en la jungla que no se podía ligar"

En el caso de 'El Largo', las chicas explicaron que lo expulsaban no por falta de conexión, sino por haberse convertido en un "gran amigo". De hecho, la despedida fue de lo más lacrimógena ya que todos lamentaron la marcha del soltero. "He sentido no la conexión pero sí el feeling con todas las chicas. Espero que os hayáis divertido, me voy con una sonrisa muy grande. Va a haber Largo para rato", decía antes de su 'adiós'.