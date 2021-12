Tania se apoya en Zoe y recibe una proposición de Stiven: “Si dejas a Alejandro algún día, hablaremos"

Pero luego caía la noche, y Tania conseguía desinhibirse gracias a Zoe, un gran apoyo para ella. Las dos se lo pasaban en grande bailando en la fiesta pero con la mirada buscaba a Stiven, que no tardaba nada en acercarse a ella: “A mí no me juegues que te quemas al final . Sin hoguera y sin nada”.

“Ahora enserio, sabes que si no tuvieras novio, estarías fuera de juego ahora mismo. ¿Por qué me vacilas con los ojos y luego te ríes?”, le preguntaba Stiven encantando por entrar al juego de Tania. “¿Crees que me vas a intimidar?”, le preguntaba ella ante la mirada penetrante de él. Pero Stiven de repente se sale del juego: “Si dejas a Alejandro algún día, hablamos tú y yo y con las ganas que me he quedado de hacerte algo, pues te lo hago”.