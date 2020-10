Tom Brusse se mofa de la entrevista de Melyssa para 'Lecturas': "Me muero"

La catalana ha roto su silencio y ha arremetido contra el que fuera su novio

Melyssa Pinto ha roto su silencio. La indiscutible protagonista de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha ofrecido una entrevista a la revista Lecturas en la que arremete contra Tom Brusse. "No ha querido a ninguna de las dos. Creo que lo ha hecho para destacar y ha pensado que ese era el camino para llegar a la cumbre. Y en realidad ha llegado al subsuelo. Al irse solo se demostraba que no le había importado nada ni nadie ¡Como siempre!", asegura.

La de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' reconoce que ha tenido un amor "tóxico": "El Tom caballero no existe. El verdadero es el que he visto en la isla, frío, calculador, poco empático y mala persona. Ha maltratado mis sentimientos. No tiene sentimientos. No tiene corazón. Me he enamorado de algo que me ha hecho creer que es. Lo tenía idealizado. Todo ha sido falso ¡Tiene un teatro montado!", dice muy enfadada.

'La isla de las tentaciones' ha ayudado a Melyssa ha convertirse en una mujer segura e independiente: "Inconscientemente busco el apoyo de un hombre que me proteja como me protege mi padre. En la isla he aprendido que no necesito un hombre para seguir mi vida”, deja claro.

Respecto al empresario, asegura que aunque le sigue queriendo, lo suyo no tiene arreglo. "Ese amor está dañado. Mi padre es muy conservador y lo que ha hecho Tom no lo puede aceptar. No lo vuelve a dejar entrar en casa. Me ha dolido mucho, no solo me ha engañado a mí, también ha traicionado a mi familia", sentencia. “Fuimos al programa porque me decía que no se fiaba de mí y que quería ver si yo tenía un flechazo con otra persona. Llegamos a la isla y pasa lo que pasa, no estaba enamorado de mi”

Tom Brusse ya ha leído la entrevista