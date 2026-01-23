Pedro Jiménez 23 ENE 2026 - 00:41h.

La modelo da el nombre de un concursante con el que cree que podría "tener algo más": esto ha dicho en el confesionario de 'GH DÚO'

Carlos Lozano y Cristina Piaget, cara a cara en 'GH DÚO' en su mayor crisis dentro de la casa: "¿Un ataque de celos?"

Compartir







Parece que la tentación no solo ha aparecido dentro de la casa de Tres Cantos para Andrea y Anita Williams: otra concursante de 'GH DÚO', concretamente Cristina Piaget, ha abierto su corazón en las últimas horas y ha confesado un concursante del que cree que puede llegar... ¡hasta enamorarse! Al menos, así lo ha dicho en el confesionario más famoso de la televisión. No obstante, cabe destacar que ambos ya han protagonizado algún tenso choque que otro en la casa.

"No me puedo imaginar una pareja mejor que Carlos Lozano", señala Cristina Piaget presentador, quien ha estado ahí desde el primer día y seguirá estando, como ha confesado la estrella televisiva en más de una ocasión. "Además es que no ha cambiado mucho", añade la modelo en el confesionario. Hay que recordar que ambos coincidieron hace tiempo en su etapa de modelos y es por eso que la afinidad entre ellos es total. "Me da tan buen rollo", confiesa Piaget.

Además, en un momento dado en la casa de 'GH DÚO', Cristina Piaget ha reconocido que su pareja en el reality de Telecinco "tiene sex appeal": "Por eso estamos también un poco atacados", asegura esta. Y sus acercamientos en la casa de Tres Cantos se suceden, en calidad de pareja de concurso... ¿y quién sabe como si algo más en un futuro?

De hecho, Raquel Salazar, al verles tumbados a ambos en la misma cama de la habitación, les lanzaba la pregunta: "¿Oye, estáis haciendo edredoning?", desatando la pregunta de Cristina Piaget a Carlos Lozano sobre si harán edredoning alguna vez o no. Una Cristina que se sinceraba con Carlos Lozano: "Mis poderes de seducción todavía no los conoces". No obstante, la respuesta de los dos no coincidía del todo: mientras que Cristina Piaget respondía que "un poco sí" le gusta Carlos Lozano (algo que más adelante reconocería ante Belén Ro también), este señalaría que la quiere "mucho como amiga sí".

"Me podría enamorar de él"

Pero ha sido en el confesionario donde Cristina Piaget ha abierto su corazón al completo: "Pienso que Carlos podría ser una persona de la cual me podría enamorar. Me molaría tener algo más con él y ahora sería el momento, tendríamos tiempo".

En otro momento en la casa, ambos ha negado la posiblidad de "tener sexo" en la suite, tanto por parte de Carlos Lozano como por parte de Cristina Piaget. No obstante, Carlos Lozano no cierra la puerta a lo que pueda pasar en un futuro: "Será más bonito cuando vaya a su casa de campo, fuera...".