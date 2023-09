Denuncian la agresión sexual a una niña de seis años por parte de tres compañeros de su misma edad: "Han tenido que aplicarle el protocolo antisuicidio"

"No me gustaría restarle nada de importancia a este suceso porque me pongo en el lugar de los padres. En esta sociedad tenemos dos problemas muy importantes como son la hipersexualización de la infancia y el tema del acoso escolar porque no se hace lo suficiente. Pero lo siento, tildar de agresores sexuales a niños de seis años no lo comparto. Que no se me entienda mal porque muestro toda la solidaridad con estos padres, pero este asunto debe tratarse con educación porque es un asunto de comportamiento infantil hipersexualizado", comenzaba la presentadora.