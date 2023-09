Leguina, sobre si Pedro Sánchez expulsará también a Felipe González: "No creo que se atreva con él, pero con Alfonso Guerra igual sí"

"No soy del PP, me sigo considerando social demócrata, pero me sumo a la protesta contra Pedro Sánchez por posible amnistía, se la tiene bien ganada... una vez salga investido, ya no tiene arreglo", sentencia Leguina

Joaquín Leguina, sobre la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE: "Es una cacicada, el proceso que ha seguido Sánchez es ilegal"

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, comparece en 'La mirada crítica' para confesar su verdad tras ser suspendido de militancia en el PSOE, analizar las gestiones del líder del partido y detallar ante toda la audiencia los motivos por los que Pedro Sánchez es un "cacique".

Alfonso Guerra, que ha pertenecido al PSOE y fue vicepresidente del Gobierno, no duda en criticar públicamente en una entrevista la autoridad de Pedro Sánchez en el partido: "Cuando eliges al líder por ese procedimiento, éste puede hacer lo que quiera, eso no es democrático. Ayer decía usted una cosa y hoy la contraria, explíqueme". Además, sentencia las promesas y actos que está realizando el presidente en funciones: "La mentira tradicionalmente era muy castigada, hoy no. Ahora se puede mentir tranquilamente, a veces hasta te jalean 'sigue, sigue".

Leguina sentencia a Pedro Sánchez: "Es un cacique"

Tras escuchar en directo las declaraciones de Alfonso Guerra, Joaquín Leguina señala públicamente la gestión del PSOE: "A mí me suspendieron de militancia, he recurrido al partido y voy a recurrir ante el juez, a Nicolás Redondo lo han echado, saltándose todas las normas internas, lo que pasa es que Nicolás no quiere recurrir al juez... estábamos comiendo cuando unos amigos le avisaron de que lo habían hechado". Por otro lado, sentencia al presidente: "Es una cacicada más de un cacique que se llama Pedro Sánchez".

En cuanto al momento en el que les comunicaron que habían sido expulsados y suspendidos de militancia en el PSOE, Leguina detalla: "Estábamos comiendo, José María Aznar ya se había marchado porque tenía una reunión... a mí me sentó fatal, supongo que a Nicolás también". "Tal como estamos, este partido es un solo señor, que se ha apoderado de todo, ha eliminado todos los instrumentos intermedios para discutir, es un partido en el cual está prohibido discutir, en fin... todos estos movimientos de cacique lo retratan ante esta sociedad española que espero que no esté ciega tod el tiempo.", sentencia de forma pública el socialista.

Ana Terradillos comenta al entrevistado que supuestamente desde Ferraz y Moncloa, las bases del PSOE están apoyando a Pedro Sánchez. Sobre este comentario, el entrevistado es claro: "Eso de que las bases están, hay que comprobarlo. Pero, ¿qué bases? Este sistema de las Primarias que deja en manos de una sola persona todo el partido, que en el caso de Sánchez es capaz de eliminar la discusión interna, está fuera de la ley. Los partidos deben ser democráticos, ¿esto es democrático? Creo que no, creo que vamos por muy mal camino".

Joaquín Leguina, sobre la amnistía y la protesta contra Pedro Sánchez: "Se la tiene ganada"

El mítico político socialista critica la gestión del presidente: "Sinceramente, creo que vamos por muy mal camino. Si estuviese pactando con gente normal, pero es que está pactando con los enemigos del país, con los que quieren sacar de España a Cataluña y al País Vasco. ¿A dónde vamos?".