La seleccionadora se sentó el pasado lunes ante todos los medios de comunicación y, pese a la petición de todas las jugadoras del equipo, realizó su primera lista oficial de convocadas. Una selección en la que no estaba Jenni Hermoso y en el que se incluían a 15 jugadoras que habían pedido públicamente no acudir con España hasta que no cambiaran profundamente las cosas en la RFEF.