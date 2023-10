Exclusiva | Responsable de la noche en Murcia: "El Ayuntamiento tenía constancia de que los locales incendiados estaba funcionando"

Además, hemos podido hablar con un empresario de la noche murciana, que ha preferido no dar la cara, que nos ha dado muchas claves sobre el proceso de concesiones y el motivo por el que muchos locales de ocio nocturno trabajan sin licencias: "Se sabe que a lo mejor no tienen definitiva porque tardan hasta siete años en concedértela, pero puedes trabajar en cuanto presentes el proyecto. El primer día viene la Policía Local antes de abrir, te dicen que no puedes funcionar, pero que ellos te ponen una denuncia, te abre un expediente. Si tienes suerte, te dan la licencia, que no te la dan... pues sigues años y años pagando impuestos".