Juan Lobato, del PSOE, sobre la negociación de la amnistía: "Somos un partido que sabe adaptarse a la realidad del momento"

Ana Terradillos comienza la entrevista realizando una pregunta muy directa: "¿ Por qué no acudió ningún presidente socialista al senado?". Lobato contesta: "Ca da uno tiene diferentes cuestiones, en Asturias era un día muy especial y el resto de presidentes ha trasladado las razones por las que no van...".

La presentadora, haciendo referencia a la amnistía, pregunta: "Por lo cual, ¿usted no atribuye esto a un cerrojazo total por parte del PSOE a la hora de no poner sobre la mesa qué tipo de negociaciones están llevando a cabo?". Juan Lobato explica inmediatamente: "No, de hecho el punto va sobre la supuesta igualdad en España, esa es la razón".