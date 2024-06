El mensaje de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, al CIS de Tezanos: "Deje de tomar el pelo a los españoles"

El PP tiene claro lo que tendría que hacer Sánchez ante la bajada de su partido: "No hay convocadas elecciones generales y sabemos que Sánchez se va a aferrar al poder, pero creo que el resultado de ayer es de esperanza, de ilusión y como una mayoría social se aglutina al Partido Popular. Estamos más cerca de que se materialice en las elecciones generales ese cambio, Pedro si, pedro no, y a ayer quedo claro en las urnas que no".