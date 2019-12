Las seis cosas que más nos molestan cuando lavamos la ropa ahora tienen solución

Las tareas del hogar son un deber del que no nos podemos librar y muchas veces resultan aburridas y tediosas, pero a todos nos gusta ver nuestra casa limpia y nuestra ropa lista para volver a lucirla. Y cuando nos surgen imprevistos puede ser una faena, pero utilizar algunos trucos y, sobre todo, contar con los electrodomésticos adecuados nos puede ahorrar muchos disgustos .

Que tus pantalones negros pierdan el color

Separar la ropa a la hora de lavarla es un clásico que siempre funciona , en el caso de la ropa oscura para que las prendas no destiñan. También es útil darles la vuelta a las prendas. Rozarán menos con el resto de la ropa y podrán mantener mejor el color.

Además, recuerda que a las prendas de color oscuro les gusta el frío, así que no pongas el agua demasiado caliente (a no más de 30º, ya que el agua muy caliente diluye los colores) y, cuando las vayas a planchar, hazlo a baja temperatura y desde el reverso, así también evitarás brillos.

Que el blanco de tu camisa se vaya apagando

Es uno de los colores más delicados, pero no podemos vivir sin él. Nos gusta en todos sus tonos, pero sentimos una especial predilección por el blanco más radiante, aunque éste sea también el más difícil de mantener.

Debes tener en cuenta que tienes que usar la dosis adecuada para lavar prendas de color blancas , si no quieres que se conviertan en grisáceas. Gracias al sistema AutoDose de las lavadoras AEG , esto no será problema, ya que podrás calcular la dosis exacta de detergente que necesita tu ropa según la carga que tenga la lavadora.

Aunque hace unos años pensábamos que la lejía era nuestra aliada perfecta, con el paso del tiempo, las prendas van tomando un color más amarillento y debilitando sus tejidos. En el caso de la ropa blanca, lo mejor es lavarla por separado , para que no vaya adoptando los tonos del resto de prendas con las que comparte colada. Por eso, se recomienda utilizar temperaturas bajas en lugar de agua caliente porque penetra en los tejidos de forma diferente, de este modo nos ayuda a mantener el blanco impecable. También hay que tener en cuenta que no solo ayudarás a mantener tu ropa blanca sino que estarás contribuyendo con el medio ambiente.

AEG también ha pensado en las prendas de este color, en todas sus variantes y tejidos, para poder cuidar al máximo de este tono tan delicado pero sin el que no sabemos vivir. Por eso, sus programas están pensados para obtener el mejor resultado tanto en la lavadora como en la secadora, y que tu ropa siga estando como el primer día.

Que se nos pierda alguna prenda de ropa interior

¿Quién no ha perdido alguna vez un calcetín? A pesar de que todos hemos oído hablar de ese universo paralelo en el que todos los calcetines disfrutan de su independencia y campan a sus anchas, todavía nadie ha estado ahí. Así que, nuestra recomendación es que metas tu ropa interior en una bolsa de red especial para ropa interior. Tu ropa interior se mantendrá en mejor estado al no tener que bailar por todo el tambor de la lavadora y evitar el roce con otras prendas menos delicadas. Después, selecciona un programa para prendas delicadas y con agua fría, siempre inferior a los 30ºC para no agredir ni deformar su forma original. En cuanto a productos de lavado, te recomendamos usar detergente, preferiblemente líquido y evitar el uso de suavizantes. Lo ideal sería que tu lavadora te permitiese abrir el tambor antes de que acabe el ciclo de lavado para sacar la bolsa con la ropa delicada antes de que comience el centrifugado.