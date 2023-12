Paz Padilla revela la estricta condición para entrevistar a Ricky Martin en 'Crónicas Marcianas' que se saltó

Cuenta Paz Padilla que fue en un aeropuerto donde Xavier Sardà la interceptó . "Me dijo 'Nena, quiero que trabajes conmigo. Vas a hacer lo que sea pero chistes no. Ya veremos", recuerda. Lo cierto es que Paz acabó siendo de todo menos seria, al menos delante de la pantalla ya que la humorista nos brindó multitud de momentazos.

De aquella época Paz guarda muy buenos recuerdos: "Tú me dejabas que todo el plató fuera mío. Antes no se veía detrás de los cámaras pero yo me subía encima de ellos, etc". Precisamente hablando de esto, Xavier Sardà se acordó de cuando Ricky Martin visitó el programa y Paz Padilla se abalanzó sobre él.