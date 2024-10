Consigue la mejor conectividad dentro y fuera de casa con Movistar

Actualmente, en los hogares con FTTH (Fiber To The Home), la fibra llega al router de la casa y amplifica la señal al resto del hogar. Sin embargo, esto cambia con la nueva fibra FTTR Movistar, que te ofrece la máxima velocidad y cobertura en todas las habitaciones. No tendrás que preocuparte por pérdidas de señal o cambios de calidad al conectar varios dispositivos a la vez. Con Movistar podrás disfrutar de la mejor señal sin que se ralentice la velocidad.