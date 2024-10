Pese a estar más que acostumbrada al ‘hate’ en redes sociales, lo cierto es que la cordobesa no ha querido dejar pasar la oportunidad de ponerse seria para hablar de su última polémica. De una manera muy contundente, la influencer se sincera sobre cómo se sentía al final de su relación con Omar Sánchez, con quien no quiere volver a tener relación: “Yo no era feliz y no estaba enamorada”.