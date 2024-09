El emotivo homenaje de los compañeros de Informativos Telecinco a José Ribagorda

Por su parte, David Cantero también compartía unas palabras públicas en sus redes sociales a modo de despedida de ambos periodistas: "Hoy he dicho “adiós”, lo pongo así entre comillas porque sólo es un “hasta pronto”, a Leticia y a Pepe con quien he compartido redacción y plató los últimos nueve meses… Los dos, cada uno a su manera, me han dado una lección de saber estar, de elegancia, de afecto, de profesionalidad".