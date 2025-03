Ana Rosa: "Sánchez ha demostrado su patriotismo cediendo los recursos del Estado para defender a Puigdemont"

"Ahora le presta la Abogacía del Estado y la Fiscalía, esa que depende del Gobierno y que está imputada por un delito. Todo está conectado en los juzgados. La número dos del fiscal borrador del Estado ahora pide borrar el delito de malversación a Puigdemont para aplicarle la Amnistía porque no se lucró.El Consejo de Estado también hace patria con el Ejecutivo y exime a Pedro Sánchez de comparecer en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la relación entre su mujer con la Complutense. ¿Por qué no consultan al Consejo de Estado la cesión de las fronteras? Consejos de Estado vendo, que para mí no tengo", ha continuado.