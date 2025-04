Tibu comenzó en la música con 14 años como bajista y tuvo la oportunidad de tocar con artistas como Ramoncín, la Orquesta Mondragón, Los Escorpiones y Luz Casal, entre otros. No fue hasta años después, en 1991, cuando llegó a ser manager gracias a una propuesta del grupo La Guardia.

"En un mes pasé de tener un velero en Ibiza a que me cortaran la luz en la empresa", recuerda en su libro ‘Memorias de un mánager’.

Por si fuera poco, la estocada final se la dio Dani Martín, cuando se querelló contra él por un delito continuado de apropiación indebida. "La última frase que me dijo Dani Martín fue 'te voy a hundir la vida'", expresa en una entrevista con el diario ‘El Mundo’.

El alto tribunal consideró que dichas cantidades deberían haberse contabilizado dentro de Manicomio Records como beneficios y no en las sociedades de las que él era socio y administrador único "y de las que dispuso para su uso propio". La conducta que se subsume en el delito de administración desleal y también hubo perjuicio patrimonial a la sociedad que mantenía con sus socios.

Ahora, vive en Navalcarnero, en “un piso humilde” y trabaja como taxista. “Me gusta la vida tranquila. He vuelto a leer. Y no he vuelto a escuchar a El Canto del Loco: antes tampoco lo hacía”, dice.