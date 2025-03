Pablo Alborán estrena una canción que esta vez no es de amor. El cantante malagueño lanza 'Clickbait' , un canto al vacío que supone la fama y la obsesión por las redes sociales. Con este nuevo trabajo explora terrenos musicales nuevos y tiene una gira mundial a la vista.

"Estoy muy emocionado. Es el tema más íntimo que he escrito y sin embargo no es una canción de amor. Me abro en canal y espero que muchas personas se identifiquen con este sentimiento", ha señalado en su cuenta de Instagram.