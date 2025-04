Álvaro Rojo pregunta a Eva María cómo es compartir módulo con presas que son famosas y si el trato es el mismo para todas las reclusas. Ante esta cuestión, la 'peluquera de la anfetamina' responde con contundencia: "No". Para explicar cuáles son los privilegios de algunas presas se centra en los vis a vis: " Allí los familiares no puedes meter móviles ni ordenadores ni pasar ciertas cosas...".

"Pues en el caso de una señora conocida y su marido que también es abogado, en los vises ese señor entraba con su ordenador y su teléfono, que yo lo he visto. No es por echarle la culpa al trabajador, entiendo que es por orden del director porque sino la funcionaria no deja pasar, ni para uno ni para otro", sentencia Eva María ante la mirada de Juan Manuel Medina y Álvaro Rojo.