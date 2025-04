'El Carni' se ríe al hablar del mito de la pastilla de jabón. El preso deja claro que "las agresiones sexuales no existen en la cárcel, no hay" y deja claro que "si te gustan los hombres o eres bisexual, hay relaciones consentidas. Otra cosa es que te lo permitan o te tengas que esconder para hacerlas, porque no está bien visto por los presos y más cuando no vives con él en la celda. Pero cuando es consentido, los dos presos intentan coincidir para vivir juntos".