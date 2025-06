“Sobre los menores no acompañados, se tiene que repartir. En Canarias no teníamos las plazas para ellos, pero les hemos tenido que atender”, apuntaba Fernando Clavijo

La Conferencia de Presidentes, en un clima de falta de consenso y con la financiación autonómica como eje de desencuentros

El pasado 6 de junio en Barcelona se celebró la reunión de los presidentes de cada comunidad autónoma. Dicho encuentro estuvo marcado por la incomodidad y la falta de atención a problemas que irrumpen en nuestro país hoy en día. Desde ‘La Mirada Crítica’ han entrevistado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para conocer más a fondo los temas que más interés han generado en esta reunión.

En primer lugar, el presidente de Canarias explica que su sensación tras la conferencia de presidentes de cada comunidad autónoma es de frustración: "La conferencia se convocó mal y además no se trabajaron correctamente los documentos que se iban a tratar (...) Frustrado, la sensación es la de frustración, yo creo que de ahí sabíamos todo que no iba a salir ningún acuerdo”.

Fernando Clavijo defiende que hay problemas de mucha envergadura que afectan al país y, que en le caso concreto de Canarias, el gran problema a tratar es la situación migratoria. Además, Clavijo defiende que apenas se trató este tema precisamente, a excepción de él mismo, del lehendakari Imanol Pradales Gil y de pocos más: “Más allá de las palabras de Salvador Illa, de la presidenta de Cantabria y de nosotros dos, nadie dijo nada más”.

La inmigración en Canarias abarca una gran parte de la política de la comunidad y su presidente cuenta que en la conferencia el resto de las comunidades autónomas miraron para otro lado: “Están dejando a Canarias sola”. También ha hablado sobre la situación de la repartición de menores no acompañados a lo largo del todo el país: “Sobre los menores no acompañados, se tiene que repartir. En Canarias no teníamos las plazas para ellos, pero les hemos tenido que atender”.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, sobres Díaz Ayuso: “No contribuye a un mejor desarrollo de la comunidad autónoma el irse”

Cuando los presidentes de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales comenzaron a hablar en su lengua, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se fue de la conferencia por la postura contraria que mantiene al uso de estas lenguas en actos oficiales. El presidente de Canarias expresa que él no lo comparte, aunque esté en todo su derecho, pero que él no se levantaría de una mesa institucional: “No contribuye a un mejor desarrollo de la comunidad autónoma el irse ”.