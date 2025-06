El PP insiste: quiere retirar la condonación de la deuda, y Page se suma a la exigencia de que Cataluña no tenga una financiación singular

Conferencia de Presidentes en Barcelona | El Gobierno vasco ve "intolerable" la actitud de Isabel Díaz Ayuso y de otros presidentes autonómicos del PP

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes 6 de junio en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, ha estado marcado por la tensión y la crispación que rodea al actual escenario político. De hecho, llegaba ya precedida de desacuerdos sobre su contenido, como se ha evidenciado durante el encuentro.

El Gobierno quería centrar la cita en la vivienda. Pedro Sánchez ha propuesto triplicar la inversión pública hasta los 7.000 millones y, sobre la mesa, también ha puesto una inversión de 175 millones en educación infantil. Sin embargo, los presidentes han querido hablar también de otros asuntos como la financiación.

La Conferencia de Presidentes, sin un clima de consenso

La falta de un clima de consenso no ha sido, no obstante, una sorpresa para Pedro Sánchez, quien antes de la reunión autonómica ha pedido “dejar la crispación en el perchero” porque si no esta cumbre “servirá para muy poco”, lo cual, ha dicho, “sería una pena”

Pese a ello, sus planes para centrar el debate en la vivienda ha fracasado. La financiación autonómica ha sido la principal munición de los autonómicos, pero no solo de los presidentes del PP. También el socialista castellanomanchego, el siempre díscolo Emiliano García-Page, ha sido muy duro con la financiación autonómica y utilizando las mismas palabras que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Así, ha pedido acabar con el “yo invito y tú pagas” del Gobierno de España y ha exigido que solamente haya una mesa de negociación para renovar la financiación autonómica.

El primer asunto, la inmigración: Canarias pide colaboración en el reparto de menores

En total partían con 14 temas a tratar, ocho de ellos propuestos por los presidentes del PP, todos incluidos en la agenda y con solo 10 minutos de intervención para cada presidente autonómico.

“Son espacios de diálogo, de encuentro, de discrepancia, pero esperemos también que de acuerdo”, decía Pedro Sánchez sobre la cita.

El primer asunto ha sido la inmigración y Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa el reparto de menores.

“Les pude decir, mirándoles a los ojos, que necesitamos que colaboren”, ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo.

De la vivienda a la gran prioridad de los presidentes autonómicos: la financiación

En materia de vivienda, Pedro Sánchez propone un nuevo acuerdo estatal que triplique la inversión pública y que el Estado asuma el 60%, además de blindar de forma indefinida la calificación de vivienda protegida.

Por su parte, el PP quiere derogar la actual ley y el decreto antidesahucios. Piden un plan antiokupación y que no se impongan condiciones a las comunidades.

Sin duda, era el tema estrella para el Gobierno, pero las comunidades autónomas tenían otra prioridad: la financiación autonómica. El PP insiste: quiere retirar la condonación de la deuda, y Page se suma a la exigencia de que Cataluña no tenga una financiación singular.

