Abusos sexuales a niñas: la pornografía con muñecas sexuales legitima estas agresiones, según una experta

Un trabajador de una residencia de ancianos ha sido detenido e ingresado en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, tras agredir sexualmente a varios ancianos para después grabarlo y difundir los vídeos en redes pornográficas. El detenido, además contaba con abundante contenido pornográfico infantil en su disco duro.

Compartir







En Torrent, Valencia, un trabajador de una residencia de ancianos ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, tras ser acusado de agredir sexualmente a varios internos del centro. El detenido grababa los abusos con su teléfono móvil y compartía los vídeos en redes sociales y plataformas de contenido pornográfico.

La investigación, liderada por la UFAM de Torrent (Unidad de Familia y Mujer), se inició a raíz de la denuncia presentada por un amigo del propio arrestado. El hombre le envió el vídeo de una de las agresiones. Pese a que el envío estaba configurado para una sola visualización, el receptor tuvo la precaución de fotografiar la escena con otro teléfono y acudió inmediatamente a la policía.

El juzgado de Instrucción número 1 de Torrent ha abierto una causa por delitos contra la libertad sexual en un contexto especialmente grave, al estar las víctimas en situación de dependencia y vulnerabilidad. El Hombre, de 44 años, padece lo que la policía determina como “gerontofilia”, una filia por personas de elevada edad, y en este caso, con movilidad reducida y demencia.

Durante el registro del domicilio del arrestado, los agentes encontraron varios discos duros y dispositivos USB que contenían grabaciones realizadas por el propio detenido durante los abusos. Además, encontraron abundante material de pornografía infantil. Según fuentes de la investigación, las imágenes no solo eran compartidas de forma privada, sino que también se habían subido a diversas plataformas de intercambio de vídeos eróticos y pornográficos.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional para el trabajador de una residencia valenciana por agredir sexualmente a ancianos y grabarlo

"Es un sinvergüenza. Me parece que no es el primer caso", cuenta una de las residentes de este centro. Yo con él me llevaba muy bien porque me ayudaba a comer, me vestía y eso. Yo con él estupendo. Aunque haya hecho cosas con... No tengo ni idea. Si es así, yo no lo pensaba de él2, nos dice otra de las personas a las que cuidaba el detenido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El detenido utilizaba su simpatía para ganarse a las víctimas

La policía trabaja ahora en el análisis de todo el material intervenido para identificar a las víctimas y determinar la duración exacta de los hechos. Los investigadores sospechan que el periodo de actividad del acusado podría abarcar varios años, lo que hace temer que algunas de las víctimas incluso pudiesen fallecer sin que sus familias tuvieran conocimiento de los abusos sufridos.