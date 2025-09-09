Nuria Morán 09 SEP 2025 - 08:50h.

Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Yolanda Díaz confía en que la reducción de jornada saldrá adelante: "Es una medida que la gente quiere, que tiene que ver con la salud pública"

Cuando todo apunta a que la reducción de jornada labora hasta las 37,5 horas semanales, la medida estrella de Yolanda Díaz, no saldrá adelante, muchas son las voces expertas que aseguran que este varapalo para el gobierno de Pedro Sánchez evitará la destrucción de muchos puestos de trabajo en nuestro país.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, que celebra que esta medida no salga adelante y asegura que que su aprobación habría sido una tragedia para la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de España.

Aunque no ha sabido darnos un exacto de las empresas que tendrían que echar la persiana en España, asegura que se habla de unos 23.000 millones de euros de coste y grandes problemas en la parte organizativa: "En España tenemos de media empresas de menos de cinco trabajadores con un máximo de tres trabajadores. Sería muy complicado organizar ese tipo de empresas y la microempresa de España no puede soportar estas medidas", ha comenzado.

Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME: "La reducción de jornada laboral sobrecargaría de trabajo todavía más a los autónomos"

"Cuando tienes una empresa con muchos trabajadores puedes gestionar de alguna manera a tus empleados, pero esto no es igual cuando tienes uno o dos y es prácticamente imposible encontrar a alguien que trabaje media hora. Esto llevaría a sobrecargar a los autónomos, los cuales ya trabajan más de lo que debería", ha continuado analizando la presidenta de CEPYME