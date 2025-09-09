Exclusiva | Mujer agredida brutalmente por un Guardia Civil: "Tengo ansiedad y no puedo dormir"

La mujer agredida brutalmente por un Guardia Civil en Oliva ha estado en directo en 'La mirada crítica'

Detenido un guardia civil de Oliva, Valencia, por agredir en plena calle a una detenida

Compartir







Un Guardia Civil detiene de manera agresiva a una mujer en Oliva, Valencia. En las imágenes podemos ver cómo el agente la retiene contra la pared, la tira del pelo y finalmente la empuja contra el suelo con agresividad.

El sonido del impacto de la caída se escucha con fuerza en el bloque de enfrente, donde una vecina graba toda la escena. Ya en el suelo, la agarra de nuevo y le increpa. Todo ante la pasividad de siete efectivos más, que observan lo que suceden sin frenar a su compañero.

El agente ya ha sido detenido por actuar así contra la mujer que hoy cuenta en 'La mirada crítica' cómo vivió en primera persona esta conducta tan desproporcionada.

Mujer agredida brutalmente por un Guardia Civil: "En el vídeo solo se ve una parte de todo lo que pasó"

"Estoy un poco mejor, pero sigo con ansiedad y me cuesta dormir porque todavía lo estoy digiriendo todo. Es muy fuerte lo que pasó y es muchísimo más gordo que el trozo que se puede ver en el vídeo", ha comenzado contándonos Marta, que prefiere utilizar un nombre falso y ocultar su rostro por miedo a posibles represalias.

Sobre qué tipo de lesiones le produjo esta agresión, esta mujer nos explica: "Tenía hematomas por todo el cuerpo y todavía me cuesta hasta girar el cuello por las cervicales. Soy autónoma y no puedo dejar de trabajar. Menos mal que ha salido el vídeo y `puedo demostrar lo que pasó".

La víctima de esta agresión asegura no conocer a los agentes: "Debe estar mal de la cabeza porque se ensañó conmigo con una gran brutalidad", ha continuado explicándonos en directo.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Las imágenes de la vicepresidenta de Mazón en una gala mientras faltaba a la reunión del CECOPI

"No hice nada y no podía imaginarme lo que iba a pasar y mucho menos el palizón que me iba a dar. Me ha denunciado a mí y me enfrentaba a un año o dos de condena, pero menos mal que ha salido el vídeo y puedo demostrar que la agredida he sido yo", ha añadido esta mujer.