El PP critica las medidas de Pedro Sánchez contra Israel y acusa al presidente de usarlas para tapar sus problemas internos.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular: "Antes de Pedro Sánchez, el único que consideraba un incordio las elecciones era Franco"

El Partido Popular ha sido muy crítico con las medidas anunciadas contra Israel por el presidente del Gobierno. Por ello, 'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Cuca Gamarra, vicepresidenta de Regeneración Institucional del PP, para que explique la posición del partido ante estas medidas.

Gamarra da su opinión sobre si lo de Israel es un genocidio: "A quien le corresponde definir como genocidio una actuación es única y exclusivamente a los tribunales internacionales. Y diré más: esto no es algo que esté diciendo hoy Cuca Gamarra, esto hace nada lo decía el ministro Albares. Solo de esa manera conseguiremos, desde una posición seria, pedir que terminen las actuaciones que están afectando a la población civil en Gaza. Y, por otro lado, como no puede ser de otra manera, también condenar esos atentados terroristas de un grupo como es Hamás, que ayer pudimos vivir uno de ellos y que hay que condenarlo, trasladando todo el sentimiento de apoyo a la familia de ese español que ayer fue víctima de un ataque terrorista".

Cuca Gamarra: "La política internacional debería ser una política de Estado en nuestro país"

Añade sobre la guerra de Israel contra Gaza: "Lo fundamental es no utilizar desde el punto de vista de la política interna, que es lo que hizo ayer Pedro Sánchez, lo que es un asunto de política internacional que debe tener otras derivadas y otros contextos. Para empezar, la política internacional debería ser una política de Estado en nuestro país y no algo que utiliza siempre Pedro Sánchez cuando tiene que tapar los problemas internos que tiene en España, en estos casos problemas de corrupción, y que se contextualizan en que mañana su mujer declarará ante un juez".

Por último, explica la posición del PP ante las medidas anunciadas ayer por parte de Pedro Sánchez: "En primer lugar, el planteamiento que hizo ayer Pedro Sánchez es un planteamiento en beneficio propio, buscando, a través de un asunto internacional, intentar tapar los problemas de política nacional. Para poder hablar de medidas hay que conocerlas, y la información que tenemos es que el decreto que se iba a aprobar hoy no está listo; por lo tanto, no se puede aprobar".