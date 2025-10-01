Carlos Franganillo analiza la intercepción de la Flotilla por parte del Ejército de Israel: los activistas van a ser detenidos

La situación de la Flotilla tras ser interceptada por el Ejército de Israel

Compartir







Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha arrancado el informativo de este miércoles 1 de octubre analizando la intercepción de la Flotilla por parte del Ejército de Israel.

"Israel ya está interceptando a la Flotilla de activistas que trataba de llegar a Gaza. Es una operación muy compleja porque son casi medio centenar de barcos que están ya cerca de lo que Israel considera su zona de exclusión", ha explicado el presentador.

Franganillo destaca que "la operación, eso sí, se está llevando a cabo técnicamente en aguas internacionales".

Israel ha preparado a una unidad de élite de fuerzas navales

El Ejército de Israel ha enviado un mensaje a los tripulantes antes de comenzar la operación: "Pedían que cambiaran el rumbo y dejaran la ayuda en Israel. Los activistas van a ser detenidos, previsiblemente. Israel ha preparado a una unidad de élite de fuerzas navales, a 600 policías y ha puesto en alerta a siete hospitales en la ciudad portuaria de Ashdod", ha precisado el periodista.

"De momento, la Flotilla sigue avanzando, con medio millar de activistas a bordo, aunque preparados para el abordaje. El gobierno español ha dicho que el buque Furor de la Armada española no les escoltaría en la zona de exclusión. Les había pedido que no entraran en el área de peligro", ha sentenciado Franganillo.

PUEDE INTERESARTE El plan de Israel para los miembros de la Flotilla: llevar a los activistas a un buque de guerra y hundir los barcos que no pueda trasladar a puerto

Las autoridades israelíes, de esta forma, interceptan por completo la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.