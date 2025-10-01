Sigue en directo la situación de la Flotilla en su camino a Gaza, al minuto: "España también les ha pedido que no sigan"
El movimiento advierte de "ataques intimidatorios" a manos de la Armada israelí
La Flotilla de la Libertad denuncia una "operación intimidatoria" que obligando al "capitán a realizar una brusca maniobra"
La Flotilla de la Libertad ha entrado en zona de riesgo y se adentra en un área en el que Israel posee todo el control. Pese a la advertencia de los gobiernos de España e Italia y los barcos militares que los protegen, embarcaciones enviados por el gobierno de Netanyahu se dirigen hacia ellos para impedirles el acceso a una zona de exclusión.
Los miembros de la misión humanitaria que se encuentran en la Flotilla insisten en que su destino es Gaza y denuncian una "guerra psicológica" a la que están siendo sometidos por parte del Gobierno de Israel. Un dispositivo que continúa su camino sin internet, cámaras y solamente llevando comunicación por radio. Los tripulantes del barco "pensaban que estaban a punto de ser interceptados", tal y como ha afirmado Ávila durante una rueda de prensa virtual
Momentos clave
El fotoperiodista Yahia Barzaq, famoso por sus duras imágenes de niños gazatíes asesinados, muere en un bombardeo israelí
El plan de Israel para los miembros de la Flotilla: llevar a los activistas a un buque de guerra y hundir los barcos que no pueda trasladar a puerto
El Gobierno de Israel insta a la flotilla a detenerse: "España también les ha pedido que no sigan"
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lanzado este miércoles un nuevo llamamiento a la Global Sumud Flotilla para pedirle que no siga navegando hacia la Franja de Gaza y ha aludido a las peticiones de varios gobiernos europeos, incluido el de España.
"España también les ha pedido que no sigan su curso", ha resaltado el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, en un mensaje en la red social X en el que ha aludido además al comunicado conjunto publicado horas antes por los gobiernos de Italia y de Grecia.
Las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la Flotilla
Pedro Sánchez pide a Netanyahu no ser una "amenaza" para la 'Flotilla: "No supone un peligro para Israel"
El presidente del Gobierno de España se ha pronunciado sobre la situación de la Flotilla en una zona de peligro en Israel: "No representan un peligro ni una amenaza para Israel, y, por tanto, espero que Israel, en este caso el Gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla".
La Flotilla accede a una zona de riesgo cercana a Gaza
El Gobierno "recomienda" a la Flotilla de Gaza que no entren en la zona de exclusión
El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo no puede acceder a ella ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla, según han informado fuentes del Ejecutivo.
"El Gobierno recomienda encarecidamente a la Flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", sentencian