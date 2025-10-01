El fotoperiodista Yahia Barzaq, famoso por sus duras imágenes de niños gazatíes asesinados, muere en un bombardeo israelí

Antonio Rodríguez 01 OCT 2025 - 15:23h.

El movimiento advierte de "ataques intimidatorios" a manos de la Armada israelí

La Flotilla de la Libertad denuncia una "operación intimidatoria" que obligando al "capitán a realizar una brusca maniobra"

La Flotilla de la Libertad ha entrado en zona de riesgo y se adentra en un área en el que Israel posee todo el control. Pese a la advertencia de los gobiernos de España e Italia y los barcos militares que los protegen, embarcaciones enviados por el gobierno de Netanyahu se dirigen hacia ellos para impedirles el acceso a una zona de exclusión.

Los miembros de la misión humanitaria que se encuentran en la Flotilla insisten en que su destino es Gaza y denuncian una "guerra psicológica" a la que están siendo sometidos por parte del Gobierno de Israel. Un dispositivo que continúa su camino sin internet, cámaras y solamente llevando comunicación por radio. Los tripulantes del barco "pensaban que estaban a punto de ser interceptados", tal y como ha afirmado Ávila durante una rueda de prensa virtual