Carlos Franganillo analiza las consecuencias de la operación llevada por Israel para interceptar a la Global Sumud Flotilla

El análisis de Carlos Franganillo sobre la Flotilla tras ser interceptada por Israel: "Es una operación muy compleja"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este jueves 2 de octubre analizando las consecuencias de la operación llevada por Israel en aguas internacionales para interceptar a la Global Sumud Flotilla y la detención de los activistas que pretendían llegar a la Franja de Gaza.

"La Flotilla ha conseguido su objetivo, incrementar aún más la atención sobre la situación en Gaza. Nadie esperaba que alcanzara su destino para distribuir la ayuda, pero el hecho de intentarlo sí ha tenido efecto", ha arrancado diciendo Franganillo desde plató.

Una detención sin incidentes que llevó horas

El periodista destaca que "esa atención se nota a esta hora en varias ciudades del mundo, con protestas por la detención de los cerca de 500 activistas" que iban a bordo de los barcos interceptados este pasado miércoles.

"Una detención sin incidentes que llevó horas, con los militares abordando barco a barco las casi 50 naves" que viajaban en conjunto, según ha explicado Franganillo.

"No hubo resistencia durante el asalto ni en el traslado por mar al puerto de Ashdod

"No hubo resistencia durante el asalto ni en el traslado por mar al puerto de Ashdod, un puerto israelí cerca de Gaza. En las tripulaciones de la Flotilla había 65 españoles", ha sentenciado el presentador.

En una actualización reciente, se ha confirmado que la mayoría de los activistas detenidos, incluidos destacados defensores de los derechos humanos y legisladores europeos, están siendo deportados a Europa tras ser interceptados por las fuerzas israelíes. Sin embargo, un barco, el Mikeno, logró llegar a aguas territoriales de Gaza antes de ser detenido, lo que representa un éxito simbólico para la misión.