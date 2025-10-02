Colombia anuncia la expulsión de "toda" la legación diplomática israelí

Esperanza Buitrago 02 OCT 2025 - 07:39h.

La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están ya a 46 millas náuticas de Gaza

Israel interceptó en la tarde del miércoles a los barcos de la Flotilla, que llevaba todo el día en la zona de riesgo. El asalto ocurrió en aguas internacionales, a unos 137 kilómetros de la costa. La flotilla denuncia varias embestidas pero Israel difundía la imágenes de la pacífica detención de la activista Greta Thunberg.

Israel ha interceptado 13 de los 46 barcos y ha detenido a 200 personas. Entre los arrestados hay una treintena de españoles como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La treintena de barcos que siguen su rumbo a Gaza ya están a 46 millas de la costa. La Flotilla asegura que no ceja en su empeño de atracar y abrir un corredor humanitario para ayudar a los palestinos atrapados en la Franja de Gaza.