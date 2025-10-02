La Flotilla a Gaza, en directo: “Los pasajeros se dirigen sanos y salvos a Israel, donde comenzará su deportación”
La Flotilla asegura que 30 de sus barcos están ya a 46 millas náuticas de Gaza
El análisis de Carlos Franganillo sobre la intercepción de la Flotilla por parte de barcos israelíes: "Es una operación muy compleja"
Israel interceptó en la tarde del miércoles a los barcos de la Flotilla, que llevaba todo el día en la zona de riesgo. El asalto ocurrió en aguas internacionales, a unos 137 kilómetros de la costa. La flotilla denuncia varias embestidas pero Israel difundía la imágenes de la pacífica detención de la activista Greta Thunberg.
Israel ha interceptado 13 de los 46 barcos y ha detenido a 200 personas. Entre los arrestados hay una treintena de españoles como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La treintena de barcos que siguen su rumbo a Gaza ya están a 46 millas de la costa. La Flotilla asegura que no ceja en su empeño de atracar y abrir un corredor humanitario para ayudar a los palestinos atrapados en la Franja de Gaza.
Momentos clave
Colombia anuncia la expulsión de "toda" la legación diplomática israelí
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado la expulsión de "toda" la legación diplomática israelí presente en el país latinoamericano, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla.
"Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha anunciado que "sale toda la representación diplomática de Israel en Colombia".
Las protestas en apoyo a la Flotilla se suceden por Europa
Tan pronto como se conocía la noticia de la detención de la Flotilla, miles de personas tomaban las calles de las principales ciudades europeas para mostrar su rechazo a Israel.
Huelga de profesores en apoyo a Palestina
Coincidiendo con el asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, este viernes los profesores de la Comunidad de Madrid están llamados a secundar un paro de cuatro horas para reivindicar su "derecho a denunciar el genocidio" de Gaza en los centros educativos.
Los sindicatos aseguran que recibieron instrucciones de la Consejería de Educación que les impedía mostrar símbolos de apoyo al pueblo palestino. Los paros son este viernes de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00.
Además, este jueves hay convocada una huelga del sindicato de estudiantes que convoca a los alumnos de ESO y Bachillerato.
Hamás dice que la intercepción de la Flotilla es un acto "de piratería y terrorismo marítimo"
Hamás ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería".
"La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.
Una treintena de españoles de la Flotilla retenidos por Israel
En el asalto de Israel a la Flotilla, una treintena de españoles han sido retenidos. Entre ellos está la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
A 46 millas de la costa de Gaza
Un portavoz de la Flotilla ha asegurado que los barcos que no han sido interceptados, una treintena, están "abriéndose camino lejos de las naves militares" de Israel "intentando alcanzar las orillas de Gaza". "Están decididos, están motivados", agregó. Los barcos se sitúan ya a solo 46 millas náuticas de Gaza.
Los 13 barcos interceptados por Israel
Los trece barcos de la Flotilla interceptados por Israel en aguas internacionales son: Alma, el Adara y el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara.
A bordo iban unas 200 personas, entre ellas Greta Thunberg y Ada Colau.
La Flotilla sigue navegando rumbo a Gaza
"Seguimos navegando", reza una publicación en la página de la Flotilla. "Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario", agrega.