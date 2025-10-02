Qué pasa ahora con la tripulación de la Flotilla detenida por Israel en aguas internacionales
Los casi 200 activistas detenidos por Israel podrían ser deportados a Europa desde este mismo jueves
La Flotilla a Gaza, en directo: José Manuel Albares asegura que un primer grupo de los tripulantes detenidos ya ha llegado a puerto
Israel ha interceptado 13 embarcaciones de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza y ha detenido a unas 200 personas, entre ellas la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista Greta Thunberg. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha explicado cuáles serán los pasos que seguirá con los activistas propalestinos.
Israel dijo que trataría a cualquiera que quisiera alcanzar Gaza por mar como terroristas y advirtió que no dejaría a nadie llegar a la costa de la Franja de Gaza.
Sin embargo, tras detener a casi 200 activistas e interceptar 13 de los 46 barcos de la Flotilla de la Libertad, el Ministerio de Exteriores de Israel ha dicho que los deportará a Europa.
Los activistas están incomunicados
Desde Jerusalén, nuestro compañero Marcos Méndez, nos cuenta que los activistas están incomunicados porque tiraron sus móviles por la borda cuando fueron interceptados. Están en los barcos israelíes en calidad de detenidos, nos explica.
En el puerto de Asdod, 600 policías esperan la llegada de todos los detenidos, junto a sus abogados. Una vez en tierra, los que firmen serán enviados inmediatamente a sus países. A partir de esta tarde.
Los que no quieran firmar los papeles de deportación, serán atendidos por un abogado israelí, encarcelados y enviados a un juicio rápido.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que el primer grupo de activista ha llegado a tierra. No ha podido, en cambio, detallar los nombres de los españoles detenidos. La Flotilla si ha confirmado que entre ellos está la exalcaldesa de Barcelona.