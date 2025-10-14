Carlos Franganillo 14 OCT 2025 - 21:19h.

Carlos Franganillo analiza las novedades del caso Koldo, con la declaración de José Luis Ábalos este miércoles ante el Tribunal Supremo

Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este martes 14 de octubre analizando las últimas novedades del caso Koldo, con la declaración del exministro José Luis Ábalos este miércoles ante el Tribunal Supremo.

"En menos de 13 horas, la vida del exministro José Luis Ábalos puede dar un giro radical, cuando comparezca en el Supremo. Su suerte ya cambió en 2022, poco después de que el presidente Sánchez le apartara del Gobierno sin explicar demasiado los motivos. La venta de mascarillas a varios organismos públicos empezó a destapar lo que hoy conocemos como Caso Koldo", ha comenzado el periodista.

"Desde entonces, la UCO ha revelado posibles comisiones, supuestos amaños de obra pública y una red de mujeres a las que aparentemente colocaban en empresas del Estado. El caso ya ha llevado a la cárcel a Santos Cerdán y quizá también lleve a prisión a quien dirigió hasta 2021 el ministerio de Transportes, el de mayor dotación presupuestaria. La sombra de la cárcel planea sobre Ábalos, que ha tratado de esquivar el destino hasta el último momento, renunciando a su abogado para evitar la citación que les espera mañana a las 10:00", ha concluido Franganillo.