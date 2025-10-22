Informativos Telecinco grabó el gesto de Alberto Núñez Feijóo cuando se cruza con José Luis Ábalos en un pasillo del Congreso

José Luis Ábalos, a través de Koldo García, presentó dos veces la misma factura para cobrar el doble de dinero al PSOE

Compartir







Más allá del escándalos y los rifirrafes entre el Gobierno y la oposición ocurren cosas curiosas. Un momento que han grabado las cámaras de los Informativos protagonizado por Feijóo y el todavía diputado, José Luis Ábalos, en el centro de la investigación por el caso Koldo. Él busca una puerta para salir y se cruza con el líder del PP que lo auxilia... aunque solo para advertirle que está cerrada.

La imagen en la que aparecen, Ábalos y Feijóo fue grabada anoche en el Congreso de los Diputados, mientras los periodistas persiguen a Ábalos fueron testigos de la curiosa escena que ha juntado a Feijóo, que lleva meses usándolo para señalar al PSOE de corrupción y de sobres. En este momento, el popular ha dejado a un lado la política y con un gesto le han avisado de que la puerta hacia la que se dirige está cerrada.

El PP vuelve a acusar a José Luis Ábalos y al PSOE de corrupción y financiación ilegal

José Luis Ábalos, señalado por Aldama por el presunto pago en negro de un local en Valencia, sigue negando todo en los pasillos del Congreso. Todo esto ha ocurrido, apenas 24 horas antes de que este amable Feijóo, solicitara al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 a fin de arrojar luz sobre los pagos en sobres al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

La jornada de control en el Congreso ha sido un suma y sigue de tensión entre Feijóo y Sánchez al que ha acusado de ser "el presidente de la corrupción" por permitir que el PSOE se financie ilegalmente. "En nombre de los millones de españoles honrados le pregunto: ¿Desde que usted es secretario general, el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente? ¿sí o no?".

Así de duro se mostró Alberto Nuñez Feijóo, muy diferente del gesto amable hacia José Luis Ábalos cuando no estaba bajo los focos.