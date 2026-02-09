Miguel Salazar Madrid, 09 FEB 2026 - 17:11h.

El expresidente medió junto con la presidenta en funciones de Venezuela para la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional

Zapatero ve "el mejor ambiente en 10 años" en Venezuela y transmite su "gran confianza" en Delcy Rodríguez

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero conversó la pasada semana con la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, después de que la Asamblea Nacional diera luz verde a la aplicación de la ley de amnistía con la que se pretende perdonar la pena a presos políticos del país.

En una comparecencia con los medios desde Caracas, Zapatero salió en defensa de Rodríguez. Asegura que Venezuela vive un momento único, y que en buena medida se debe a la labor de la presidenta en funciones -después de que la Administración Trump arrestase a Nicolás Maduro, que sigue en una prisión de Nueva York- para crear un clima de "esperanza" entre los ciudadanos.

El motivo de la visita de Zapatero al país latinoamericano fue su invitación por parte de la presidenta a unas jornadas de paz y convivencia. En 'El tiempo justo' hemos descubierto cuál fue su refugio secreto cuando permaneció en Caracas.

Todo sobre el lujoso escondite de Zapatero en Caracas

Se trata de un exclusivo hotel situado en una de las zonas más caras de la capital venezolana. En él se puede hacer un uso discreto de reuniones privadas, ya que no quedan registradas. Una noche en el alojamiento puede llegar a costar cerca de 2.200 euros.

La habitación cuenta con todo tipo de lujos: productos de baño de primer nivel, mantas de gran comodidad o unas camas con las que la estancia puede ser más amena. El hotel cuenta con unas zonas de descanso y piscinas para relajarse, con cascadas infinitas. También incluye unos menús exquisitos con los que el paladar puede estar más que satisfecho.

Venezuela atraviesa en estos momentos un proceso de cambio, en el que la figura de Zapatero sigue estando bastante activa como lleva haciendo desde hace años. El expresidente informó que mantiene contacto con Delcy Rodríguez casi a diario. "Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez", hizo saber a la prensa.