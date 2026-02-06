Daniela Requena destapa "la advertencia" de "un futbolista de primera división" tras hablar de sus ligues

Daniela Requena ha revelado que ha recibido una advertencia de un futbolista y le ha enseñado el mensaje a Joaquín Prat y a César Muñoz

Daniela Requena ha regresado al plató de 'El tiempo justo' porque, tras hablar de sus ligues, asegura haber recibido advertencias por parte de algunos, entre ellos un futbolista "de primera división". La exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha leído el mensaje al completo y ha querido enseñarle a Joaquín Prat y a César Muñoz los mensajes que se ha intercambiado con este futbolista con el que estuvo en el pasado.

"Lo tengo en WhatsApp y lo voy a leer, voy a ponerlo en traducción", ha comentado la influencer, ante lo que Marta López ha apostillado: "Eso es que es extranjero". "He visto que podrías estar pensando en hablar públicamente de asuntos relacionados conmigo y solo quiero aclarar que no me parece bien que se comparta nada ni directa ni indirectamente de mí. Lo que tuvimos fue privado y quiero que siga así; de lo contrario tendré que tomar medidas para protegerme", ha sido el mensaje que ha leído Daniela Requena.

"Quiero enseñaros cómo esa persona interactúa conmigo", ha asegurado la invitada, que le ha enseñado la conversación de WhatsApp con ese futbolista a los presentadores del programa de Telecinco, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.