Miguel Salazar Madrid, 11 MAY 2026 - 17:51h.

Compartir







Un informe pericial desdice que Mayka Tomás López -la hija de Carmen López, la exdiputada socialista madrileña que fue azote de Isabel Díaz Ayuso- habría invertido hasta 335.749 euros de fondos de la Unión General de Trabajadores (UGT) en una compra de "teléfonos móviles de alta gama".

Según ha podido saber 'El tiempo justo', la 'sindicalista deluxe' habría obtenido "más beneficios económicos" de la organización. Recordemos que Tomás López está siendo investigada por un presunto fraude después de que sus jefes firmasen presuntamente falsos cheques que ella firmaba a nombre de personas que habrían aprobado una oposición.

Los dos tipos de operativas que practicaba presuntamente

La hija de la exdiputada madrileña utilizaba luego goma de borrar tinta para hacer desaparecer nombres y sustituirlos por el de su marido y el de algunos cómplices, según la investigación.

Tal y como relata el periodista Alfonso Egea, la sindicalista de UGT practicaba "dos tipos de operativas" . La primera, por valor de 54.596 euros, incluía facturas, albaranes y pagos de facturas y de terminales. Sin embargo, en otra operativa no habitual López hizo "pedidos de teléfonos de alta gama" que ascenderían a ese alta cifra ya mencionada.

Como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, un pedido llegó a los 7.300 euros y llegó a su casa. Los investigadores "sospechan" que fue "otra forma de lucrarse".