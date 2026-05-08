Miguel Salazar Madrid, 08 MAY 2026 - 19:03h.

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Jorge Javier Vázquez ha pasado por el plató de 'El tiempo justo' para conversar con su compañero Joaquín Prat sobre las duras historias anónimas que trata en televisión. En concreto, el presentador incide en los relatos que ha tratado en 'Hay una cosa que te quiero decir', que se se estrena este sábado, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.

"En ste tipo de programas, al final lo que te llama la atención es que nunca sabes lo que te va suceder, todo es sorpresa", le traslada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Joaquín Prat, a Jorge Javier sobre los relatos anónimos: "¿Te supone un desgaste emocional?"

Vázquez se refiere así a cómo la persona que convoca a otra por cualquier motivo nunca sabe si aceptará o no la invitación hasta el momento de su aparición televisiva. Pero lo que más le llega a Jorge Javier es escuchar las duras historias de personas anónimas.

"¿Te supone un desgaste emocional o pones distancia?", le pregunta Prat. "Muchas veces acabas muy tocado y con ganas de llorar", se confiesa Jorge Javier, que apostilla que lo que le recuerda escuchar esos testimonios es lo "frágil" que puede llegar a ser nuestra vida. "En un momento la vida puede acabar mal y destrozártela", subraya.