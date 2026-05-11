Las lágrimas de un vecino de Pinos Genil que sigue sin recibir ayuda tras arrasar un fuerte temporal su casa: "Nos sentimos abandonados"
Los vecinos de la localidad granadina han tenido que construir puentes rudimentarios para llegar a sus viviendas
Una plaga de conejos pone en jaque a un grupo de agricultores conquenses: "Nos está llevando al borde de la ruina"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
El fuerte temporal que hace 3 meses asoló el sur del país dejó unas secuelas que aún no se han reparado. Que se lo digan a David, un vecino de la localidad granadina de Pinos Genil que aún no ha recibido ni una sola ayuda para que su casa vuelva a su estado anterior.
Como ha mostrado en 'El tiempo justo', la vivienda está totalmente destrozada. Los muebles se encuentran destrozados. Además, no tienen todavía ni agua ni luz. "Vivíamos aquí tranquilos, pero nos sentimos abandonados", dice muy indignado David.
Construyen puentes rudimentarios para llegar a sus casas
De un momento a otro, este vecino ha roto a llorar por la rabia que siente. "Nos preguntamos a ver cuándo se va a dignar alguien a ayudarnos, nos hemos quedado sin nada", comenta en el programa de Telecinco.
David asegura que el Ayuntamiento de Pinos Genil les ha ido informando, aunque aún no se ha conseguido nada. Tal fue la devastanción que provocaron las lluvias que los vecinos del municipio han tenido que construir puentes rudimentarios para poder cruzar a lugares que no se pueden alcanzar sin ellos. Los puentes también fueron arrasados y tampoco ha habido intentos para que se arreglen.
Mientras, el pueblo continúa sufriendo la falta de recursos para volver a hacer una vida normal en sus propios hogares.