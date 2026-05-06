Miguel Salazar Madrid, 06 MAY 2026 - 17:17h.

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Mientras Carmen López -una de las diputadas del PSOE madrileño más duras con la política de Isabel Díaz Ayuso- denunciaba corrupción, su hija Mayka Tomás llevaba supuestamente un tren de lujo con los fondos de la UGT. Esta hacía desaparecer el dinero sin que nadie lo viese venir, según desdice el fiscal que le pide una condena de 8 años de cárcel por su presunta responsabilidad en una estafa sindical.

Mayka Tomás tuvo, durante un tiempo, una vida llena de comodidades y caprichos. Disfrutaba de viajes a Maldivas, a Tanzania, Las Seychelles o a Disneyland. También compró dos coches de alta gama y recurrió a clínias de cirugía estética, según el tabloide 'OKdiario'. Ahora bien, ¿cómo se las averiguaba para robar el dinero?

Su 'modus operandi'

Tal y como cita el medio, el 'modus operandi' de Tomás, que llegó a acceder a 4,5 millones de euros de UGT, era tan increíble como efectivo. La hija de Carmen López buscaba en Internet el nombre de personas que habían aprobado una oposición para terminarlo convirtiendo en beneficiario de un cheque. Sus jefes, engañados, firmaban pensando que lo que hacían eran pagar indemnizaciones.

Pero Mayka Tomás presuntamente empleaba así goma de borrar tinta para hacer desaparecer nombres y sustituirlos por el de su marido y algunos de los cómplices que tenía.