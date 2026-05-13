Europa Press Redacción Andalucía 13 MAY 2026 - 10:57h.

Moreno Bonilla grabó el videoclip hace dos meses y le ha sorprendido lo pronto que le reconocieron la voz cuando la canción sonó por primera

El PP andaluz confunde Jerez de los Caballeros, en Extremadura, con Jerez de la Frontera, en Cádiz, en un vídeo y desata las críticas en las redes sociales

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El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha desvelado este miércoles su autoría de la canción 'kilómetro Sur', aunque no tiene intención de cantarla en ningún acto porque la campaña deja la voz "hecha polvo" y además se requiere de una preparación y ensayos para una actuación en directo.

Grabada hace dos meses

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno, que ha publicado este miércoles en sus redes sociales el videoclip de 'Kilómetro Sur', en el que se le ve en el estudio de grabación, ha manifestado que le habían propuesto cerrar la campaña con una actuación en directo, pero lo ha descartado porque se requiere de un ensayo previo con la banda, en términos técnicos y musicales, y no es cuestión de "improvisar".

La canción --que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo-- es, según ha señalado, "una especie de tributo" que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.

Ha señalado que la idea de la canción, que grabó hace unos dos meses, se le ocurrió a él porque no sabían qué sintonía ponerle a la campaña electoral. "La cantaré más adelante, pero no en la campaña electoral", ha apuntado Juanma Moreno.

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Ha añadido que le ha sorprendido lo pronto que le reconocieron la voz cuando la canción sonó por primera vez en el acto de apertura de campaña en Sevilla. "A partir de ahí, hemos intentado mantener un poquito el secreto pero ha sido imposible, porque la mayoría de la gente ya lo tenía identificado hasta el día de hoy en que hemos puesto el vídeo" en las redes sociales, según ha agregado, apuntando que ha sido "lo más divertido de toda la campaña".